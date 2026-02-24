ТСН у соціальних мережах

Проспорт
231
1 хв

"Частина моїх мрій": відомий португальський тренер хоче очолити збірну України

Паулу Фонсека висловив бажання знову попрацювати в Україні.

Максим Приходько
Паулу Фонсека

Паулу Фонсека / © Associated Press

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та чинний керманич французького "Ліона" Паулу Фонсека заявив про бажання повернутись до України та знову очолити "гірників" або працювати з національною збірною нашої країни.

Про це португальський тренер розповів в інтерв'ю L'Équipe.

"Так, я люблю Київ, я люблю Україну. Я хотів би повернутися до України, щоб працювати, щоб допомогти цій країні, розвивати футбол, який має величезний потенціал. Я б дуже хотів очолити національну збірну або повернутися до "Шахтаря". Це частина моїх мрій на майбутнє. Я не знаю, коли саме, але я люблю Україну, українців. І я відчуваю, що певною мірою повинен віддячити за все, що вони мені дали", — сказав Фонсека.

Фонсека очолював Шахтар у 2016–2019 роках. Разом з донецьким клубом португальський фахівець по три рази виграв чемпіонат і Кубок України, а також одного разу тріумфував у Суперкубку країни.

Його дружина – українка Катерина, пара виховує двох дітей. Португалець неодноразово висловлювався на підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення.

