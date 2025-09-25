- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 2 хв
ЧC-2025 (U-20) з футболу: розклад і результати всіх матчів
Календар і результати всіх поєдинків фінальної частини чемпіонату світу з футболу серед команд віком до 20 років.
Від 27 вересня до 19 жовтня у Чилі відбудеться фінальний турнір юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу.
Участь у планетарній першості візьмуть 24 команди з шести конфедерацій, серед яких і збірна України.
На груповому етапі підопічні Дмитра Михайленка позмагаються у квартеті B, де зіграють з Південною Кореєю, Панамою та Парагваєм.
По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.
До вашої уваги календар і результати всіх матчів цього турніру.
ЧС-2025 (U-20): розклад і результати матчів
Перший тур
Субота, 27 вересня
Група B. 23:00. Південна Корея – Україна
Група A. 23:00. Японія – Єгипет
Неділя, 28 вересня
Група B. 02:00. Парагвай – Панама
Група A. 02:00. Чилі – Нова Зеландія
Група D. 23:00. Італія – Австралія
Група C. 23:00. Марокко – Іспанія
Понеділок, 29 вересня
Група C. 02:00. Бразилія – Мексика
Група D. 02:00. Куба – Аргентина
Група F. 23:00. Норвегія – Нігерія
Група E. 23:00. Франція – ПАР
Вівторок, 30 вересня
Група F. 02:00. Колумбія – Саудівська Аравія
Група E. 02:00. США – Нова Каледонія
Другий тур
Вівторок, 30 вересня
Група A. 23:00. Єгипет – Нова Зеландія
Група B. 23:00. Панама – Україна
Середа, 1 жовтня
Група B. 02:00. Південна Корея – Парагвай
Група A. 02:00. Чилі – Японія
Група C. 23:00. Іспанія – Мексика
Група D. 23:00. Італія – Куба
Четвер, 2 жовтня
Група D. 02:00. Аргентина – Австралія
Група C. 02:00. Бразилія – Марокко
Група F. 23:00. Колумбія – Норвегія
Група E. 23:00. США – Франція
П'ятниця, 3 жовтня
Група F. 02:00. Нігерія – Саудівська Аравія
Група E. 02:00. ПАР – Нова Каледонія
Третій тур
П'ятниця, 3 жовтня
Група B. 23:00. Панама – Південна Корея
Група B. 23:00. Україна – Парагвай
Субота, 4 жовтня
Група A. 02:00. Єгипет – Чилі
Група A. 02:00. Нова Зеландія – Японія
Група C. 23:00. Іспанія – Бразилія
Група C. 23:00. Мексика – Марокко
Неділя, 5 жовтня
Група D. 02:00. Австралія – Куба
Група D. 02:00. Аргентина – Італія
Група E. 23:00. Нова Каледонія – Франція
Група E. 23:00. ПАР – США
Понеділок, 6 жовтня
Група F. 02:00. Нігерія – Колумбія
Група F. 02:00. Саудівська Аравія – Норвегія
Збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.
"Синьо-жовті" уп'яте в історії візьмуть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.
Раніше ми повідомляли, що визначено склад збірної України U-20 для участі у ЧC-2025 з футболу.