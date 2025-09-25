ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
2 хв

ЧC-2025 (U-20) з футболу: розклад і результати всіх матчів

Календар і результати всіх поєдинків фінальної частини чемпіонату світу з футболу серед команд віком до 20 років.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ЧC-2025 (U-20) з футболу

ЧC-2025 (U-20) з футболу / © fifa.com

Від 27 вересня до 19 жовтня у Чилі відбудеться фінальний турнір юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу.

Участь у планетарній першості візьмуть 24 команди з шести конфедерацій, серед яких і збірна України.

На груповому етапі підопічні Дмитра Михайленка позмагаються у квартеті B, де зіграють з Південною Кореєю, Панамою та Парагваєм.

По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.

До вашої уваги календар і результати всіх матчів цього турніру.

ЧС-2025 (U-20): розклад і результати матчів

Перший тур

Субота, 27 вересня

Група B. 23:00. Південна Корея – Україна

Група A. 23:00. Японія – Єгипет

Неділя, 28 вересня

Група B. 02:00. Парагвай – Панама

Група A. 02:00. Чилі – Нова Зеландія

Група D. 23:00. Італія – Австралія

Група C. 23:00. Марокко – Іспанія

Понеділок, 29 вересня

Група C. 02:00. Бразилія – Мексика

Група D. 02:00. Куба – Аргентина

Група F. 23:00. Норвегія – Нігерія

Група E. 23:00. Франція – ПАР

Вівторок, 30 вересня

Група F. 02:00. Колумбія – Саудівська Аравія

Група E. 02:00. США – Нова Каледонія

Другий тур

Вівторок, 30 вересня

Група A. 23:00. Єгипет – Нова Зеландія

Група B. 23:00. Панама – Україна

Середа, 1 жовтня

Група B. 02:00. Південна Корея – Парагвай

Група A. 02:00. Чилі – Японія

Група C. 23:00. Іспанія – Мексика

Група D. 23:00. Італія – Куба

Четвер, 2 жовтня

Група D. 02:00. Аргентина – Австралія

Група C. 02:00. Бразилія – Марокко

Група F. 23:00. Колумбія – Норвегія

Група E. 23:00. США – Франція

П'ятниця, 3 жовтня

Група F. 02:00. Нігерія – Саудівська Аравія

Група E. 02:00. ПАР – Нова Каледонія

Третій тур

П'ятниця, 3 жовтня

Група B. 23:00. Панама – Південна Корея

Група B. 23:00. Україна – Парагвай

Субота, 4 жовтня

Група A. 02:00. Єгипет – Чилі

Група A. 02:00. Нова Зеландія – Японія

Група C. 23:00. Іспанія – Бразилія

Група C. 23:00. Мексика – Марокко

Неділя, 5 жовтня

Група D. 02:00. Австралія – Куба

Група D. 02:00. Аргентина – Італія

Група E. 23:00. Нова Каледонія – Франція

Група E. 23:00. ПАР – США

Понеділок, 6 жовтня

Група F. 02:00. Нігерія – Колумбія

Група F. 02:00. Саудівська Аравія – Норвегія

Збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії візьмуть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.

Раніше ми повідомляли, що визначено склад збірної України U-20 для участі у ЧC-2025 з футболу.

