ЧC-2025 (U-20) з футболу: всі групи та турнірні таблиці

Збірна України U-20 з футболу / © УАФ

Від 27 вересня до 19 жовтня у Чилі відбудеться фінальний турнір юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу.

На планетарній першості виступлять 24 команди з шести конфедерацій, серед яких і збірна України.

Підопічні Дмитра Михайленка потрапили до групи B, де позмагаються з Південною Кореєю, Панамою та Парагваєм.

По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.

Дивіться склад усіх груп ЧС-2025 (U-20) з футболу та турнірне становище збірних, що оновлюватиметься після зіграних матчів.

ЧС-2025 (U-20): усі групи та турнірні таблиці

Турнірні таблиці ЧС-2025 (U-20) з футболу / © flashscore.ua

Збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії візьмуть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.

Раніше ми повідомляли, що визначено склад збірної України U-20 для участі у ЧC-2025 з футболу.