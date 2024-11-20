Чехія обіграла Грузію та з групи України піднялася до елітного дивізіону Ліги націй (відео)

Чеська команда фінішувала на першому місці у квартеті, де також змагалися українці.

Збірна Чехії обіграла команду Грузії в домашньому матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок в Оломоуці на стадіоні "Андрув" завершився з рахунком 2:1 .

Господарі вийшли вперед уже на 3-й хвилині – забив Певел Шульц. На 24-й хвилині перевагу чехів подвоїв Адам Гложек.

У другому таймі грузини на 60-й хвилині скоротили відставання до мінімуму завдяки голу Жоржа Мікаутадзе, але врятуватися від поразки підопічні Віллі Саньйоля не зуміли.

Огляд матчу Чехія – Грузія

Буде додано незабаром.

У паралельному матчі групи B1 збірна України на виїзді перемогла команду Албанії. Зустріч у Тирані завершилася з рахунком 1:2 на користь підопічних Сергія Реброва.

Чехія (11 очок) здобула перше місце в цьому квартеті та вийшла до елітного дивізіону Ліги націй. Україна (8 балів) фінішувала на другій сходинці та зіграє у плейоф за путівку до Дивізіону А. Грузія (7 пунктів) стала третьою і позмагається у плейоф за збереження прописки в Дивізіоні B. Албанія (7 очок) посіла останню позицію та вилетіла до Дивізіону C.

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