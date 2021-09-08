Чехія - Україна: "синьо-жовті" оголосили стартовий склад на третій за вісім днів поєдинок

Гра розпочнеться о 21:45.
Збірна України оголосила стартовий склад на товариський матч проти національної команди Чехії.
Україна: Бойко, Корнієнко, Сирота, Кривцов, Качараба, Тимчик, Зубков, Зінченко, Макаренко, Ярмоленко, Сікан.
Запасні: Різник, Соболь, Конопля, Караваєв, Булеца, Шапаренко, Кочергін, Яремчук.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Дусан Арена" у Пльзені. Стартовий свисток пролунає о 21:45. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Чехія - Україна.
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- 1 вересня збірна України в матчі відбіркового турніру ЧС-2022 драматично зіграла внічию з Казахстаном (2:2).
- 4 вересня "синьо-жовті" в Києві поділили очки із французами (1:1).
- Чехи перед матчем з Україною обіграли Білорусь (1:0) і розгромно програли Бельгії (0:3).