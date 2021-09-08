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Чехія - Україна: "синьо-жовті" оголосили стартовий склад на третій за вісім днів поєдинок

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Чехія - Україна: "синьо-жовті" оголосили стартовий склад на третій за вісім днів поєдинок

Associated Press

Гра розпочнеться о 21:45.

Збірна України оголосила стартовий склад на товариський матч проти національної команди Чехії.

Україна: Бойко, Корнієнко, Сирота, Кривцов, Качараба, Тимчик, Зубков, Зінченко, Макаренко, Ярмоленко, Сікан.

Запасні: Різник, Соболь, Конопля, Караваєв, Булеца, Шапаренко, Кочергін, Яремчук.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Дусан Арена" у Пльзені. Стартовий свисток пролунає о 21:45. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Чехія - Україна.

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