Чехія здолала Швейцарію та виграла домашній чемпіонат світу-2024 з хокею

Збірна Чехії стала переможцем чемпіонату світу з хокею-2024 в елітному дивізіоні. У фінальному матчі турніру чехи перемоги команду Швейцарії з рахунком 2:0 .

Обидві шайби чеська команда закинула у третьому періоді. На його екваторі господарів світової першості вивів уперед Давід Пастрняк. Вдруге в цьому поєдинку чехи відзначилися вже на останній хвилині, коли Давід Кампф забив у порожні ворота.

Додамо, що в півфіналі чехи розбили Швецію (7:3), а швейцарці в серії булітів здолали минулорічних чемпіонів, Канаду (3:2).

Для збірної Чехії це сьома перемога на чемпіонаті світу з хокею та перша за останні 14 років. Швейцарія вчетверте грала у фіналі планетарної першості з хокею, але жодного разу так і не виграла "золото".

"Бронзу" ЧС-2024 з хокею завоювали шведи, які в матчі за третє місце обіграли канадців з рахунком 4:2.

Зазначимо, що на початку травня збірна України виграла ЧС-2024 з хокею у третьому за силою дивізіоні (ІВ) та здобула підвищення в класі. Наступного року "синьо-жовті" змагатимуться у другому за рангом дивізіоні (IA) світової першості.

Нагадаємо, ЧС-2023 в елітному дивізіоні виграла збірна Канади, яка у фіналі перемогла Німеччину. В матчі за "бронзу" Латвія обіграла США, вперше в історії завоювавши медалі світової першості з хокею.

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