Чекаємо на грандіозне шоу: під час матчу "Динамо" - "Шахтар" встановлять історичний рекорд

Чекаємо на грандіозне шоу: під час матчу "Динамо" - "Шахтар" встановлять історичний рекорд

У перерві Класичного вболівальники на "Олімпійському" побачать наймасовіший виступ чирлідерок.

У неділю, 3 жовтня, в центральному матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги поміряються силами "Динамо" і "Шахтар". Але гаряче буде не лише в самому Класичному, а і за його межами.

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У перерві поєдинку глядачі стануть свідками спортивного рекорду світового масштабу від ReD Foxes. На головній спортивній арені України НСК "Олімпійський" українські чирлідерки встановлять національний рекорд - наймасовіший виступ за всю історію спорту.

До свого 20-річчя олімпійська танцювальна команда ReD Foxes влаштовує справжній перфоменс, якого наша країна та світ футболу ще не бачили: сотня дівчат одночасно вийдуть в чашу стадіону і синхронно покажуть свою майстерність.

Більше того, буде зафіксовано Національний Рекорд України "Наймасовіший виступ чирлідерок під час футбольного матчу".

"Це шоу неможливо пропустити! На нашому рахунку тисячі виступів і на Олімпіадах, і на чемпіонатах світу та Європи з баскетболу, на сотнях важливих стартів більш ніж у 40 країнах світу у різних видах спорту. На глядачів футбольного дербі "Динамо" - "Шахтар" на НСК "Олімпійський" чекає масштабне шоу, від якого у вас точно перехопить подих.

Головна місія черлідерок на спортивних змаганнях - дарувати гарний настрій вболівальникам, створювати доброзичливу атмосферу та мотивувати глядачів вболівати запальніше. Закликаю вболівальників прийти на стадіон, підтримати улюблену команду і насолодитися яскравим шоу під час і до матчу", - зазначила керівник команди ReD Foxes та президент Федерації "Чірлідерс" Олена Рожкова.

Поєдинок "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться о 19:30. Пряму трансляцію битви грандів українського футболу дивіться на телеканалі 2+2 та онлайн на нашому сайті.

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Після 9 турів "Динамо" лідирує в таблиці УПЛ з 25 очками.

"Шахтар" посідає другу позицію та відстає від киян на 3 бали.

Нагадаємо, 22 вересня "гірники" та "біло-сині" зустрічалися в Суперкубку України. Донецький клуб розгромно переміг (3:0) і став володарем трофею.

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