Чекаємо на гучний трансфер: Роналду влаштував бойкот тренуванням у "Манчестер Юнайтед" та не вирушить із командою в передсезоннне турне

Зірковий форвард "червоних дияволів" Кріштіану Роналду вже декілька тренувань поспіль не з'являється на заняттях.

37-річний португалець, схоже, серйозно налаштований покинути "манкуніанців" у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє The Sun, Роналду почав систематично пропускати тренування. Так, футболіст пропустив вже понад чотири заняття. Як наслідок, терпіння керівництва МЮ закінчилось. "Червоні дияволи" готові розглянути пропозиції щодо трансферу Роналду. Хоча спершу англійці хотіли усіма можливими методами втримати форварда.

Раніше Роналду заявляв, що залишиться в МЮ у тому разі, якщо клуб здобуде путівку у Лігу чемпіонів. Це завдання "червоні дияволи" з гуркотом провалили.

Окрім того, за інформацією відомого журналіста Фабріціо Романо, португалець не вирушить із клубом у передсезоннне турне, яке триватиме у Бангкоку.

Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед" влітку 2021 року, перейшовши з "Ювентуса" за 15 мільйонів євро. Раніше він виступав за "червоних дияволів" від 2003 до 2009 року;

У сезоні-2021/2022 Роналду провів 38 матчів за "манкуніанців" у всіх турнірах, забив 24 голи і віддав три гольові передачі. Він став найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону. МЮ під керівництвом Ральфа Рангніка посів шосте місце у Прем’єр-лізі та наступного сезону виступить у Лізі Європи. З нового сезону наставником "червоних дияволів" буде Ерік тен Хаг;

Чинний контракт португальця з МЮ закінчується 30 червня 2023 року.

Додамо, ЗМІ активно припускають, де ж продовжить кар'єру п'ятиразовий володар "Золотого м'яча". За інформацією видання Relevo, на португальця вже виходили три клуби - англійський "Челсі", італійський "Наполі" та німецька "Баварія". Основним претендентом на португальця вважається лондонський колектив.