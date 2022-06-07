Чекаємо на трансфер до Європи: головна зірка "Динамо" почав співпрацю з братом Гвардіоли

Чекаємо на трансфер до Європи: головна зірка "Динамо" почав співпрацю з братом Гвардіоли

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Віктор Циганков вже цього літа може змінити клубну прописку.

Футбольна агенція SEG оголосила про підписання угоди з 24-річним українцем.

"Ми раді, що Віктор Циганков приєднався до Пере Гвардіоли та SEG. Ми раді розпочати цю нову подорож разом. Вітаємо, Вікторе", - написали в Instagram агенції.

Як повідомляє "ТаТоТаке", Циганков домовився з футбольним агентом Пере Гвардіолою (братом головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли - прим.) про працевлаштування в одному з топчемпіонатів Європи вже цього літа.

До слова, агент був помічений на матчі збірної України проти Шотландії у Глазго, де він провів зустріч з Циганковим.

Контракт Віктора з "Динамо" розрахований до 30 червня 2023 року. Минулого сезону Циганков провів 25 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав два асисти.

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