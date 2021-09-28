"Чекаємо на указ президента": Україна переманила у Росії біатлоністку-красуню

Несподіване підкріплення для "синьо-жовтої" команди.

Російська біатлоністка Дар'я Сидорова вже найближчим часом повинна отримати український паспорт, після чого зможе виступати за збірну своєї нової батьківщини.

22-річна спортсменка вже навіть стартувала в літньому Чемпіонаті України, де посіла сьоме місце у спринті. Тоді вона представляла Закарпатську область.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив, що бачить у Дар'ї перспективи. Вона отримає шанс закріпитися в основній команді вже в новому олімпійському циклі.

"Ми зараз чекаємо на указ президента щодо її громадянства. Як тільки буде указ, і вона отримає паспорт, вона вступить до Київського державного університету і, сподіваюся, буде виступати на Універсіаді у грудні цього року.

Поступово буде адаптуватися в Україні, буде намагатися потрапити до команди вже в наступному році для підготовки до нового олімпійського циклу.

Я бачу в ній перспективи. Вона дуже добре біжить. Навіть у спринті було видно, що у неї другий хід, тільки на першому колі програла три секунди Блашко, а у інших виграла.

Тим більше, у неї була хвороба, тому в переслідуванні вона не бігла - ми зняли її спеціально. Вона - дуже хороша і молода спортсменка з потенціалом. Думаю, вона нам допоможе", - цитує Бринзака "Суспільне".

instagram.com/_sidorova_12

instagram.com/_sidorova_12

instagram.com/_sidorova_12

instagram.com/_sidorova_12

instagram.com/_sidorova_12

instagram.com/_sidorova_12

instagram.com/_sidorova_12

Найкращим результатом для Сидорової на міжнародних стартах було 13-те місце у спринті на Кубку IBU.

Тренуватися зі збірною України Дар'я почала у травні 2021 року.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, російський тренер поскаржився на керівництво українського біатлону.

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