"Чекаю можливості використати цю зброю": зірка UFC Макгрегор розповів, коли повернеться до октагону

"Чекаю можливості використати цю зброю": зірка UFC Макгрегор розповів, коли повернеться до октагону

Навесні ірландець зможе повноцінно тренуватись.

Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор поділився інформацією про повернення до октагону після перелому ноги. Він розраховує, що повністю відновиться після травми вже навесні 2022-го.

Про це спортсмен повідомив у Twitter.

I will be full mixed martial arts sparring by April. Easily! By then a return will be imminent. But I must be patient. I will beat this! https://t.co/KmgS9oa9Tv — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 27, 2021

"У квітні почну проводити повноцінні спаринги зі змішаних єдиноборств. Легко! Після цього моє повернення буде дуже близько.

Я маю бути терплячим, хоча мені й хочеться обернути цей сталевий стрижень у нозі об шию мого майбутнього суперника. З нетерпінням чекаю на можливість використати цю зброю", – написав Макгрегор.

На рахунку 32-річного Макгрегора 28 боїв у змішаних єдиноборствах (22 перемоги, 6 поразок).

Липневий поєдинок Макгрегора з Пор'є став уже третьою їхньою дуеллю в октагоні. Перший бій між Конором і Дастіном відбувся 27 вересня 2014 року - ірландець нокаутував американця в першому раунді. У січні 2021 року бійці зійшлися вдруге - Пор'є взяв реванш, перемігши нокаутом у другому раунді.

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