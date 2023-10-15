"Чекаю на розваги": ексчемпіон світу назвав фаворита супербою Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Пол Маліньяджі поділився очікуваннями від майбутнього об'єднавчого бою у хевівейті між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку 42-річного американця, фаворитом поєдинку за звання "абсолюта" слід вважати "Циганського короля".

"Я чув припущення, що Ф'юрі спробує навалитися на Усика і зробити бій хаотичним, але я чекаю на розваги. І Ф'юрі, і Усик хочуть бути провідними надважковаговиками сучасності, а також залишатися двома найкращими боксерами надважкої ваги у світі.

Тайсона, як і раніше, слід вважати фаворитом. Йому дуже важко протистояти. Використання Нганну майже як спаринг-партнера 28 жовтня може бути розумним кроком. Він може повернутися у форму і одразу ж боксувати з Олександром – особливо, якщо це станеться 23 грудня.

Усик, який зовсім нещодавно бився з Даніелем Дюбуа, теж був зайнятий, але Ф'юрі – вроджений надважковаговик, і якщо він у формі, то може бути занадто великим для нього", – сказав Маліньяджі в інтерв'ю ProBox TV.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Раніше повідомлялося, що легендарний Евандер Холіфілд дав прогноз на бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком і Ф'юрі.

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