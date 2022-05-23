"Очікую нового виклику": Ярмоленко провів останній матч за "Вест Гем" і попрощався з командою

"Очікую нового виклику": Ярмоленко провів останній матч за "Вест Гем" і попрощався з командою

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко остаточно оголосив про свій відхід з лондонського "Вест Гема".

Тиждень тому Ярмоленко зіграв останній домашній матч за "молотобійців", після якого зворушливо попрощався з уболівальниками клубу. А в неділю, 22 травня, українець востаннє вийшов на поле у футболці лондонців - команда Андрія завершувала сезон АПЛ виїзним поєдинком проти "Брайтона".

Зустріч завершилася поразкою "молотобійців" з рахунком 3:1. Ярмоленко зіграв заключні десять хвилин матчу, проте не зміг допомогти своїй команді врятувати бодай нічию.

Після поєдинку Ярмоленко у себе в Instagram опублікував пост, в якому ще раз повідомив, що залишає "Вест Гем" і подякував усій сім'ї лондонського клубу.

"Настав час подякувати "Вест Гему" і сказати спасибі за чотири роки, які я провів у Лондоні. У кожному матчі я віддавав усі сили, кожен гол - це подяка за підтримку вболівальникам.

Обіймаю всіх партнерів за командою, тренерів та працівників клубу. Продовжую вірити в цю команду, і бажаю їй перемог та удачі! Я ж очікую нового виклику, дуже хочу грати та перемагати! Зараз усі сили та вся увага - на найважливіші ігри збірної України!" - написав Ярмоленко.

Нагадаємо, Ярмоленко став гравцем "Вест Гема" влітку 2018 року, перейшовши з "Боруссії" Дортмунд за 20 млн євро. За першу команду "молотобійців" Андрій зіграв 86 матчів (34 - зі старту), забив 13 голів та віддав 7 асистів.

У сезоні-2021/22 Ярмоленко зіграв за "Вест Гем" 32 матчі у всіх турнірах, забивши три голи.

"Вест Гем" завершив сезон на сьомій сходинці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 56 очок у 38 матчах. Лондонці кваліфікувалися до Ліги конференцій на наступний сеезон.

Як повідомляв ТСН Проспорт, асист Олександра Зінченка допоміг "Манчестер Сіті" стати чемпіоном Англії. Після перемоги Сашко огорнув чемпіонський кубок АПЛ українським прапором та заплакав.