"Чекаю поясів, щоб поїхати додому": Усик зібрався до Криму святкувати перемогу над Джошуа

"Чекаю поясів, щоб поїхати додому": Усик зібрався до Криму святкувати перемогу над Джошуа

Олександр має намір відвідати тренувальну залу, де розпочалося його сходження на вершину світового боксу.

Новоспечений чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик незабаром вирушить до тимчасово окупованого Росією Криму, щоб разом з родичами відсвяткувати свою перемогу над британцем Ентоні Джошуа.

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Про це 34-річний українець розповів під час пресконференції, яку зібрав у Києві.

"Звичайно, я почав святкувати вже. Будемо салют організувати, але завтра тренування ще. Потрібно дочекатися поясів, щоб поїхати додому, до Криму. Я хочу побачитися з тренером, зі своїми кумами, сестрою.

Зайти до своєї рідної зали, показати тренеру пояси, подякувати йому за те, що він колись давно взяв мене до себе в секцію і довів до високого рівня, навчив захищатися мене, боксувати, міркувати і пробачати перед тим, як бити. Зробив із хлопчиська чоловіка", - сказав Усик.

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Крім того, Усик зізнався, чому не став нокаутувати Джошуа. А промоутер українського боксера Олександр Красюк пояснив, чому фінальний гонг пролунав раніше в лондонському поєдинку.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. Також Олександр записав відеозвернення після перемоги над британцем, заявивши, що "Пояси їдуть додому".

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