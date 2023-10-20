Челсі – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на матч Мудрика проти Зінченка в АПЛ

"Пенсіонери" та "каноніри" поборються у центральному поєдинку 9-го туру чемпіонату Англії.

У суботу, 21 жовтня, "Челсі" прийме "Арсенал" у центральному матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Зазначимо, що у складі обох команд грають українці: за "Челсі" виступає Михайло Мудрик, а кольори "Арсенала" захищає Олександр Зінченко.

Після восьмого туру "Челсі" з 11 очками посідає 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ. У попередньому турі "сині" розбили "Бернлі" з рахунком 4:1.

"Арсенал" з 20 балами розташовується на другій позиції, поступаючись лідеру "Тоттенгему" лише за додатковими показниками. Минулого туру "каноніри" здобули перемогу над "Манчестер Сіті" (1:0).

Де дивитися матч Челсі – Арсенал

На території України поєдинок дев'ятого туру АПЛ між "Челсі" та "Арсеналом" можна буде подивитися лише на OTT-платформі Setanta Sports.

На телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+ трансляція матчу не запланована.

Прогнози букмекерів на матч Челсі – Арсенал

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього поєдинку "Арсенал". На перемогу команди Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 2,34. Нічия – 3,60. Виграш підопічних Маурісіо Почеттіно – 3,35.

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