Челсі – Бенфіка: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Георгій Судаков / © "Бенфіка"

У вівторок, 30 вересня, англійський "Челсі" прийме португальську "Бенфіку" в матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першому турі Ліги чемпіонів лондонський клуб поступився німецькій "Баварії" (1:3). А лісабонці сенсаційно програли азербайджанському "Карабаху" (2:3), після чого Бруну Лаже на посаді головного тренера команди замінив Жозе Моурінью.

Зазначимо, що в складі "Бенфіки" виступають двоє українців – воротар Анаталій Трубін і півзахисник Георгій Судаков. Водночас відсторонений через допінг український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик точно не зіграє в цьому матчі.

Де дивитися матч Челсі – Бенфіка

В Україні поєдинок "Челсі" – "Бенфіка" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Ставки букмекерів на матч Челсі – Бенфіка

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають клуб АПЛ. На перемогу підопічних Енцо Марески можна поставити з коефіцієнтом 1,67. Нічия – 4,20. Виграш португальського клубу – 4,95.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.