ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

Челсі – Бенфіка: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Лісабонці під керівництвом Жозе Моурінью та з двома українцями у складі завітають на "Стемфорд Бридж".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Георгій Судаков

Георгій Судаков / © "Бенфіка"

У вівторок, 30 вересня, англійський "Челсі" прийме португальську "Бенфіку" в матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першому турі Ліги чемпіонів лондонський клуб поступився німецькій "Баварії" (1:3). А лісабонці сенсаційно програли азербайджанському "Карабаху" (2:3), після чого Бруну Лаже на посаді головного тренера команди замінив Жозе Моурінью.

Зазначимо, що в складі "Бенфіки" виступають двоє українців – воротар Анаталій Трубін і півзахисник Георгій Судаков. Водночас відсторонений через допінг український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик точно не зіграє в цьому матчі.

Де дивитися матч Челсі – Бенфіка

В Україні поєдинок "Челсі" – "Бенфіка" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Ставки букмекерів на матч Челсі – Бенфіка

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають клуб АПЛ. На перемогу підопічних Енцо Марески можна поставити з коефіцієнтом 1,67. Нічия – 4,20. Виграш португальського клубу – 4,95.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie