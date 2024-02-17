"Челсі" без Мудрика не втримав перемогу над "Манчестер Сіті" в матчі 25-го туру АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" зіграв унічию з "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика в центральному матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 1:1 .

Першими в цій зустрічі забили "пенсіонери". Під завісу першого тайму Рахім Стерлінг забив після передачі Ніколаса Джексона.

Однак наприкінці гри команда Хосепа Гвардіоли зуміла відігратися. Гол Родрі на 83-й хвилині приніс "городянам" нічию.

Мудрик потрапив до заявки на цей матч, але з лавки для запасних на поле так і не вийшов.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Челсі" (35 очок) посідає десяте місце в АПЛ. "Манчестер Сіті" (53 бали) йде на третій позиції, відстаючи на два пункти від "Арсенала" українця Олександра Зінченка та на чотири від "Ліверпуля", який лідирує. Водночас підопічні Гвардіоли мають один поєдинок у запасі.

20 лютого "Манчестер Сіті" вдома проведе перенесений матч 18-го туру АПЛ проти "Брентфорда" українця Єгора Ярмолюка. Своєю чергою, "Челсі" 25 лютого зійдеться з "Ліверпулем" у фіналі Кубка англійської ліги.

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