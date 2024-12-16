"Челсі" без Мудрика обіграв "Брентфорд" з Ярмолюком і закріпився на другій сходинці АПЛ (відео)

"Челсі" здолав "Брентфорд" в домашньому матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 2:1 .

"Сині" відкрили рахунок наприкінці першого тайму – Марк Кукурелья замкнув подачу Ноні Мадуеке на 43-й хвилині зустрічі.

У другому таймі команда Енцо Марески збільшила свою перевагу. На 80-й хвилині Ніколас Джексон перетворив у взяття воріт передачу Енцо Фернандеса.

На останній хвилині основного часу "бджоли" скоротили відставання – Бріан Мбемо завдав влучного удару, скориставшись асистом від Кевіна Шаде.

Однак уникнути поразки гості не зуміли. Додамо, що вже після фінального свистка Кукурелья примудрився заробити вилучення, отримавши другу жовту картку.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик залишився поза заявкою на матч через хворобу. А ось український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі та відіграв 75 ​​хвилин.

Огляд матчу "Челсі" – "Брентфорд"

Для "Челсі" це п'ята поспіль перемога у чемпіонаті Англії. Команда Марески (34 очки) продовжує посідати друге місце в АПЛ і лише на 2 бали відстає від лідера "Ліверпуля", який зіграв на матч менше.

"Брентфорд" після поразки від "пенсіонерів" з 23 пунктами опустився на 11-ту сходину в турнірній таблиці АПЛ.

У наступному турі АПЛ команда Мудрика 22 грудня на виїзді зіграє проти "Евертона" українського захисника Віталія Миколенка. Перед цим "сині" 19 грудня приймуть ірландський "Шемрок Роверс" у матчі заключного туру основного раунду Ліги конференцій.

"Брентфорд" 18 грудня у гостях позмагається з "Ньюкаслом" у чвертьфіналі Кубка ліги. Потім команда Томаса Франка 21 грудня вдома зустрінеться з "Ноттінгемом" в АПЛ.

Читайте також:

"Манчестер Юнайтед" за дві хвилини оформив камбек і здолав "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)

Гучна сенсація: "Барселона" програла одному з аутсайдерів чемпіонату Іспанії (відео)

"Шахтар" сенсаційно програв "Поліссю" в останньому матчі УПЛ перед зимовою паузою (відео)