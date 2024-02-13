"Челсі" без Мудрика оформив камбек і драматично вирвав перемогу в матчі 24-го туру АПЛ (відео)

"Челсі" українського вінегра Михайла Мудрика на виїзді обіграв "Крістал Пелас" у матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Селхерст Парк" у Лондоні завершився з рахунком 1:3 .

Першими в цій зустрічі забили господарі поля – на 30-й хвилині Хефферсон Лерма завдав розкішного удару з-за меж штрафного у дальню "дев'ятку".

На перерву "орли" вирушили в ролі лідера, однак у другому таймі команда Маурісіо Почеттіно зуміла здійснити камбек. Уже на 47-й хвилині рахунок зрівняв Конор Галлагер. Асистом відзначився Мало Густо.

А в компенсований час "пенсіонери" забили ще двічі та вирвали перемогу. Спочатку на 90+1-й хвилині Галлагер оформив дубль, а потім на 90+4-й хвилині остаточний рахунок матчу встановив Енцо Фернандес. Дві результативні передачі заніс до свого активу Коул Палмер.

Зазначимо, що Мудрик потрапив до заявки на цей поєдинок, але з лавки для запасних на поле так і не вийшов.

Огляд матчу "Крістал Пелас" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Перемога дозволила "Челсі" (34 очки) вийти на десяте місце в АПЛ. "Крістал Пелас" (24 бали) залишився на 15-й позиції.

У наступному турі команда Мудрика 17 лютого на виїзді зіграє проти "Манчестер Сіті", а "орли" 19 лютого завітають у гості до "Евертона" українського захисника Віталія Миколенка.

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