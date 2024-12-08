"Челсі" без Мудрика оформив шалений камбек і здобув перемогу над "Тоттенгемом" в АПЛ (відео)

Підопічні Енцо Марески зуміли повністю перевернути гру після двох пропущених м'ячів на старті зустрічі.

"Челсі" на виїзді обіграв "Тоттенгем" у центральному матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "шпор" у Лондоні завершився з рахунком 3:4 .

Господарям вдалося забити два швидкі голи – на 5-й хвилині рахунок у грі відкрив Домінік Соланке, а на 11-й хвилині відзначився Деян Кулусевскі. Зазначимо, що обидва рази до взяття воріт призвело те, що захисник "синіх" Марк Кукурелья послизнувся і впав на газон.

На 17-й хвилині "пенсіонери" скоротили відставання – Кукурелья зробив гольовий асист на Джейдона Санчо.

У другому таймі підопічні Енцо Марески продовжити камбечити. На 61-й хвилині рахунок зрівняв Коул Палмер, реалізувавши пенальті.

Потім "Челсі" ще двічі вразив ворота "шпор" і вирвав перемогу. На 74-й хвилині влучного удару завдав Енцо Фернандес, а на 84-й хвилині Палмер оформив дубль, вдруге реалізувавши пенальті.

Остаточний рахунок у матчі встановив на 90+7-й хвилині Сон Хин Мін, але його гол уже не врятував "Тоттенгем" від поразки.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик не потрапив до заявки на цей матч через хворобу.

Огляд матчу "Тоттенгем" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Челсі" (31 очко) піднявся на друге місце в АПЛ. "Сині" на 4 бали відстають від лідера "Ліверпуля", який має матч у запасі. "Тоттенгем" (20 пунктів) перебуває на 11-й позиції.

У наступному турі АПЛ "пенсіонери" приймуть "Брентфорд", а "шпори" на виїзді позмагаються із "Саутгемптоном". Обидва матчі відбудуться 15 грудня.

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