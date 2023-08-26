"Челсі" без Мудрика розбив новачка АПЛ, здобувши першу перемогу в новому сезоні (відео)

"Челсі" розгромив "Лутон" у стартовому матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 3:0 .

"Сині" вийшли вперед на 17-й хвилині, коли Рахім Стерлінг відзначився голом після передачі Мало Густо.

У другому таймі "пенсіонери" зміцнили свою перевагу – Стерлінг оформив дубль на 68-й хвилині, а Густо зробив ще одну результативну передачу.

Крапку в цьому матчі на 75-й хвилині поставив Ніколас Джексон, довівши справу до розгрому.

Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик не потрапив до заявки на поєдинок проти "Лутона", оскільки напередодні отримав травму на тренуванні.

Огляд матчу

Для "Челсі" це перша перемога в новому сезоні АПЛ, а також дебютна під керівництвом Маурісіо Почеттіно. Із 4 очками лондоннці піднялися на восьме місце в турнірній таблиці.

"Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу, з двома поразками у своєму пасиві залишається на останній позиції.

У наступному турі АПЛ "Челсі" 2 вересня прийме "Ноттінгем", а "Лутон" днем раніше вдома зіграє проти "Вест Гема".

Читайте також:

Влаштували яскравий флешмоб: британські футбольні клуби привітали Україну з Днем Незалежності

Бундесліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця