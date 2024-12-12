"Челсі" без Мудрика розібрався з "Астаною" та закріпив своє лідерство у Лізі конференцій (відео)

Лондонці продовжують йти без очкових втрат у турнірі, вигравши п'ятий поєдинок поспіль.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді здобув впевнену перемогу над казахстанською "Астаною" в матчі п'ятого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25. Поєдинок у місті Алмати завершився з рахунком 1:3 .

Усі голи в цій зустрічі було забито в першому таймі. Дубль у складі "синіх" оформив 18-річний вихованець "Барселони" Марк Гіу, відзначившись на 14-й і 18-й хвилинах.

Потім на 39-й хвилині Ренату Вейга відправив третій м'яч у ворота казахстанського клубу. На 45-й хвилині господарі відквитали один гол – влучний удар в активі Маріна Томасова.

Зазначимо, що Мудрик не потрапив до заявки на цей поєдинок через хворобу. "Пенсіонери" грали резервним складом.

Огляд матчу "Астана" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Для "Челсі" це п'ята перемога у п'яти матчах нинішнього розіграшу третього за престижністю євротурніру. Підопічні Енцо Марески з 15 очками очолюють загальну турнірну таблицю основного раунду Ліги конференцій, маючи різницю забитих і пропущених м'ячів 21:4.

"Астана" має у своєму активі 4 залікові бали і посідає 24-ту сходинку турнірної таблиці Ліги конференцій.

У заключному шостому турі Ліги конференцій англійський клуб прийме ірландський "Шемрок Роверс", а представник чемпіонату Казахстану на виїзді протистоятиме кіпрському АПОЕЛу. Обидва матчі відбудуться 19 грудня.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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