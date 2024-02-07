"Челсі" без Мудрика в переграванні розбив "Астон Віллу" та вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії (відео)

Михайло Мудрик весь матч проти бірмінгемців провів на лавці для запасних.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика переміг "Астон Віллу" в матчі-переграванні 1/16 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився з рахунком 1:3 .

У першому таймі "сині" створили собі комфортний гандикап. На 11-й хвилині лондонців вивів уперед Конор Галлагер після передачі Ноні Мадуеке.

На 21-й хвилині Ніколас Джексон подвоїв перевагу "Челсі", асистом відзначився Мало Густо.

Після перерви "пенсіонери" довели справу до розгрому. На 54-й хвилині розкішим прямим ударом зі штрафного забив Енцо Фернандес.

Бірмінгемці зуміли відповісти лише голом престижу наприкінці зустрічі. На 90+1-й хвилині остаточний рахунок поєдинку встановив Мусса Діабі.

Зазначимо, що Мудрик провів весь матч на лавці для запасних.

До слова, перша гра між командами на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершилася внічию 0:0 . Саме тому "Астон Вілла" та "Челсі" зійшлися повторно, щоб визначити володаря путівки до 1/8 фіналу.

За вихід до чвертьфіналу турніру підопічні Маурісіо Почеттіно позмагаються з "Лідсом". Цей матч відбудеться 28 лютого на арені "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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