"Челсі" без Мудрика в переграванні розбив "Астон Віллу" та вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії (відео)

Михайло Мудрик весь матч проти бірмінгемців провів на лавці для запасних.
"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика переміг "Астон Віллу" в матчі-переграванні 1/16 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився з рахунком 1:3.
У першому таймі "сині" створили собі комфортний гандикап. На 11-й хвилині лондонців вивів уперед Конор Галлагер після передачі Ноні Мадуеке.
На 21-й хвилині Ніколас Джексон подвоїв перевагу "Челсі", асистом відзначився Мало Густо.
Після перерви "пенсіонери" довели справу до розгрому. На 54-й хвилині розкішим прямим ударом зі штрафного забив Енцо Фернандес.
Бірмінгемці зуміли відповісти лише голом престижу наприкінці зустрічі. На 90+1-й хвилині остаточний рахунок поєдинку встановив Мусса Діабі.
Зазначимо, що Мудрик провів весь матч на лавці для запасних.
До слова, перша гра між командами на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершилася внічию 0:0. Саме тому "Астон Вілла" та "Челсі" зійшлися повторно, щоб визначити володаря путівки до 1/8 фіналу.
За вихід до чвертьфіналу турніру підопічні Маурісіо Почеттіно позмагаються з "Лідсом". Цей матч відбудеться 28 лютого на арені "Стемфорд Бридж" у Лондоні.
Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.
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