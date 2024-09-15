"Челсі" без Мудрика вирвав перемогу над "Борнмутом" із Забарним у напруженому матчі АПЛ (відео)

"Челсі" Михайла Мудрика на виїзді здолав "Борнмут" Іллі Забарного в матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Конкурентний поєдинок завершився з рахунком 0:1 .

У першому таймі "вишні" переважали лондонський клуб, однак забити так і не зуміли. Найкращий шанс втратив Еванілсон, який на 38-й хвилині не ралізував пенальті.

Після перерви гра вирівнялася і підопічні Енцо Марески знайшли свій гольовий момент, який дозволив їм вирвати перемогу. На 86-й хвилині Крістофер Нкунку забив після передачі Джейдона Санчо.

Зазначимо, що Забарний відіграв весь матч у центрі оборони "Борнмута", а ось Мудрик з лавки запасних "Челсі" так і не з'явився на полі.

Огляд матчу "Борнмут" – "Челсі"

Завдяки цій перемозі "Челсі" (7 очок) піднявся на сьоме місце в АПЛ. "Борнмут" з 5 балами перебває на 11-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії команда Мудрика 21 вересня на виїзді зустрінеться з "Вест Гемом", а підопічні Андоні Іраоли того ж дня у гостях позмагаються з "Ліверпулем".

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