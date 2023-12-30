"Челсі" без Мудрика втримав перемогу над новачком АПЛ – суперник ледь не здійснив мегакамбек (відео)

Михайло провів увесь матч проти "Лутона" на лавці для запасних.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді обіграв "Лутон" у матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Кенілворт Роуд" завершився з рахунком 2:3 .

Підопічні Маурісіо Почеттіно вийшли вперед уже на 12-й хвилині, коли Коул Палмер скористався грубою помилкою захисника господарів і з меж штрафного відправив м'яч у дальній кут.

Ближче до кінця першого тайму "сині" подвоїли свою перевагу – Ноні Мадуеке на 37-й хвилині з меж штрафного потужно вколотив м'яч у ближній кут.

У середині другого тайму "Челсі" забив утретє – на 70-й хвилині Ніколас Джексон вивів Палмера один на один з голкіпером "Лутона", а 21-річний англієць впевнено розібрався та забив вже у порожні ворота.

Здавалося, що в цьому матчі все вже вирішено, однак новачок АПЛ зумів відродити інтригу. На 74-й хвилині Елайджа Адебайо ударом головою вразив ворота "Челсі", але гол було скасовано через офсайд.

Минуло ще шість хвилин і господарі поля забили вже за правилами – Росс Барклі головою пробив у дальній кут після подачі з кутового. На 86-й хвилині "Лутон" скоротив відставання в рахунку до мінімуму – відзначився Адебайо.

Наприкінці матчу підопічні Роба Едвардса сміливо йшли вперед і намагалися вирвати нічию, однак лондонцям таки вдалося втримати перемогу. Мудрик потрапив до заявки на поєдинок, але на поле не виходив.

Зазначимо, що в цьому матчі "Лутон" перевершив "Челсі" за кількістю ударів – 15 проти 12, хоча у площину воріт бив менше – 6:8. За очікуваними голами (xG) дебютант елітного дивізіону також мав перевагу – 2,81 на 1,57.

Огляд матчу "Лутон" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Челсі" (28 очок) посідає десяте місце в АПЛ. "Лутон" (15 балів) йде в зоні вильоту на 18-й сходинці.

У наступному турі команда Мудрика 13 січня прийме "Фулгем", а "Лутон" 15 січня на виїзді зіграє проти "Бернлі".

Читайте також:

Серія А: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Чудова гра Трубіна дозволила "Бенфіці" розгромом захопити лідерство в чемпіонаті Португалії (відео)

"Дженоа" з Малиновським несподівано відібрала очки в лідера Серії А (відео)