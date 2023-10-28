"Челсі" без Мудрика зазнав сенсаційного фіаско від "Брентфорда" з Ярмолюком в АПЛ (відео)

Михайло залишився поза заявкою на поєдинок через м'язову травму.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика поступився "Брентфорду" ще одного нашого співвітчизника Єгора Ярмолюка у домашньому матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 0:2 .

Перемогу "бджолам" принесли голи, які було забито у другому таймі. На 58-й хвилині рахунок відкрив Ітан Піннок, а в компенсований час Бріан Мбемо відправив другий м'яч у ворота "синіх".

Зазначимо, що Мудрик несподівано не потрапив до заявки "Челсі" на цей поєдинок. Головний тренер "пенсіонерів" Маурісіо Почеттіно повідомив, що у Михайла легка м'язова травма.

Своєю чергою, Ярмолюк зіграв свій другий матч в АПЛ. 19-річний український півзахисник "Брентфорда" вийшов на заміну на 76-й хвилині.

Огляд матчу

Після цієї поразки "Челсі" (12 очок) опустився на 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. "Брентфорд" (13 балів) піднявся на десяту позицію.

У наступному турі АПЛ "сині" 6 листопада на виїзді зіграють із лідером чемпіонату "Тоттенгемом". Двома днями раніше Ярмолюк і Ко приймуть "Вест Гем".

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