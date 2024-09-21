"Челсі" без Мудрика здобув розгромну перемогу та вийшов на друге місце в АПЛ (відео)

Підопічні Енцо Марески на виїзді не залишили жодних шансів "Вест Гему".

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика у гостях розбив "Вест Гем" у стартовому матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Лондонське дербі завершилося з рахунком 0:3 .

Героєм поєдинку став сенегальський нападник Ніколас Джексон, який оформив дубль. Уже на четвертій хвилині він відкрив рахунок після передачі Джейдона Санчо, а на 18-й хвилині подвоїв його, скориставшись асистом Мойсеса Кайседо.

На старті другого тайму Джексон додав до двох забитих голів ще й результативну передачу, допомігши на 47-й хвилині відзначитися Коулу Палмеру.

Мудрик провів весь матч на лавці для запасних. Цього сезону 23-річний українець взяв участь лише у двох поєдинках АПЛ, результативними діями не відзначався.

Огляд матчу "Вест Гем" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Перемога дозволила підопічним Енцо Марески з 10 очками піднятися на друге місце в АПЛ. "Молотобійці" з 4 балами посідають 14-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "сині" 28 вересня приймуть "Брайтон", а команда Хулена Лопетегі того ж дня на виїзді зіграє проти "Брентфорда" українця Єгора Ярмолюка.

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