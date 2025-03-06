"Челсі" без Мудрика здолав "Копенгаген" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій (відео)

Михайло продовжує бути відстороненим від футболу через провалений тест на допінг.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика обіграв "Копенгаген" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Паркен" у Копенгагені завершилася з рахунком 1:2 .

Перший тайм поєдинку минув без забитих голів. На старті другого тайму лондонці відкрили рахунок – на 47-й хвилині відзначився Ріс Джеймс.

На 65-й хвилині підопічні Енцо Марески збільшили свою перевагу – точного удару завдав Енцо Фернандес.

Наприкінці поєдинку данський клуб зумів забити один гол у ворота англійської команди – на 80-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Габріел.

Зазначимо, що Мудрик не потрапив до заявки "Челсі" на цей матч. Наразі Михайло відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Огляд матчу "Копенгаген" – "Челсі"

Матч-відповідь між "Челсі" та "Копенгагеном" відбудеться у четвер, 13 березня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

Переможець пари "Копенгаген" – "Челсі" в 1/4 фіналу Ліги конференцій позмагається з тріумфатором протистояння між норвезьким "Мольде" і польською "Легією".

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