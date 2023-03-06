Челсі – Боруссія Дортмунд: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку-відповіді плейоф Ліги чемпіонів між англійським і німецьким клубами.

У вівторок, 7 березня, "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика прийме дортмундську "Боруссію" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між клубами завершилася перемогою "чорно-жовтих" з рахунком 1:0.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

Минулого вікенду "Челсі" перервав свою шестиматчеву серію без перемог у всіх турнірах, на власному полі обігравши "Лідс" в рамках англійської Прем'єр-ліги. Наразі лондонці посідають десяте місце в АПЛ, маючи у своєму активі 34 очки.

"Лідс" в рамках англійської Прем'єр-ліги. Наразі лондонці посідають десяте місце в АПЛ, маючи у своєму активі 34 очки. Дортмундці в останньому матчі вдома здолали "РБ Лейпциг" у Бундеслізі, здобувши десяту поспіль перемогу 2023 року. "Джмелі" з 49 очками посідають друге місце в чемпіонаті Німеччини, поступаючись "Баварії" лише за додатковими показниками.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція другого поєдинку між "Челсі" та "Боруссією".