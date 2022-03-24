"Челсі" дозволили продавати квитки на частину матчів, всі виручені кошти передадуть Україні

Британський уряд вніс зміни до ліцензії клубу.

"Челсі" отримав дозвіл на продаж квитки на виїзні ігри, кубкові матчі та матчі за участю жіночої команди після того, як уряд Великої Британії вніс зміни до спеціальної ліцензії клубу.

Про це повідомляє BBC.

Відповідно до зміненої ліцензії, кошти від продажу квитків направлятимуться безпосередньо до Прем’єр-ліги, яка їх розподілятиме.

Таким чином, "Челсі" зможе продати квитки на домашній чвертьфінал Ліги чемпіонів проти "Реала" 6 квітня і півфінал Кубка Англії на стадіоні "Вемблі" 16 квітня проти "Крістал Пелас".

Вболівальники гостей можуть придбати квитки на матчі АПЛ на "Стемфорд Брідж", а прибуток піде Прем’єр-лізі.

"Челсі" попросив, щоб усі гроші, отримані від продажу квитків, передали жертвам війни в Україні, а Прем’єр-ліга заявила, що благодійні організації, яким передадуть кошти, будуть оголошені після консультації з клубом.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив пропозицію провести чемпіонат Європи з футболу-2028 в Україні.

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