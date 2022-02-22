"Челсі" комфортно переміг чемпіона Франції в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Сині" зробили заявку на вихід до чвертьфіналу.

Лондонський "Челсі" на домашній арені обіграв французький "Лілль" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 .

Команда Томаса Тухеля забила перший м'яч у дебюті поєдину. Його автором на 8-й хвилині став Кай Гаверц.

Після перерви "песіонери" зміцнили свою перевагу. На 63-й хвилині другий гол у ворота "догів" забив Крістіан Пулішич.

Повну версію поєдинку дивіться тут. Матч-відповідь команди проведуть 16 березня у Франції.

"Челсі" посів у своїй групі другу сходинку, поступившись туринському "Ювентусу". Також у цьому квартеті були російський "Зеніт" та шведський "Мальме".

"Лілль" став лідером групи, випередивши австрійський РБ "Зальцбург", іспанську "Севілью" та німецький "Вольфсбург".

Зазначимо, що "Челсі" - чинним переможець Ліги чемпіонів. А "Лілль" - чинні чемпіони Франції. Минулого сезону "доги" сенсаційно перервали внутрішню гегемонію ПСЖ, випередивши в таблиці паризький клуб на одне очко.

Додамо, що в паралельному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів іспанський "Вільяреал" та італійський "Ювентус" зіграли внічию (1:1).

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