Челсі - Лілль, Вільяреал - Ювентус: де дивитися та ставки букмекерів на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Челсі - Лілль, Вільяреал - Ювентус: де дивитися та ставки букмекерів на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Чинний володар трофею продовжує захист титулу, але тепер вже на стадії плейоф.

У вівторок, 22 лютого , відбудеться третій день поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2021/22.

Цього дня похід за захистом "вухастого" продовжить чинний переможець турніру - англійський "Челсі". Підопічні Томаса Тухеля вдома приймуть французький "Лілль", який сенсаційно став переможцем своєї групи. Другу пару ігрового дня складуть іспанський "Вільяреал" та італійський "Ювентус".

Поєдинки відбудуться на полях лондонців та "жовтої субмарини" відповідно, початок обох ігор - о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Челсі - Лілль

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Челсі - Лілль

Очевидним фаворитом цього протистояння є господарі. Так, коефіцієнт на перемогу "синіх" становить 1,33. Нічия - 5,45. Перемога французького колективу, своєю чергою, оцінюється в 12.

"Челсі" посів у своїй групі другу сходинку, поступившись туринському "Ювентусу". Також у цьому квартеті були російський "Зеніт" та шведський "Мальме";

"Лілль" став лідером групи, випередивши австрійський РБ "Зальцбург", іспанську "Севілью" та німецький "Вольфсбург".

Де дивитися матч Вільяреал - Ювентус

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Вільяреал - Ювентус

Як не дивно, але букмекери віддають перевагу в цій дуелі іспанцям. Коефіцієнт на перемогу "Вільяреала" становить 2,52. Нічия - 3,38. Перемога "старої синьйори", тим часом, оцінюється в 3,09.

"Жовта субмарина" фінішувала в групі другою, лідерство виборов англійський "Манчестер Юнайтед". Позаду залишилися італійська "Аталанта" українця Руслана Малиновського та швейцарський "Янг Бойз";

Туринці, своєю чергою, виграли квартет у все того ж "Челсі", "Зеніта" та "Мальме".

Читайте також:

Найдорожчого футболіста світу визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

"Купка засранців": зірковий кум Мессі став на захист аргентинця після матчу з "Реалом"

Повномасштабна війна все змінить: у Росії можуть забрати фінал Ліги чемпіонів