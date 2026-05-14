Челсі — Манчестер Сіті: де дивитися і прогноз букмекерів на фінал Кубка Англії

Вирішальний поєдинок турніру відбудеться 16 травня на "Вемблі".

"Челсі" — "Манчестер Сіті"

У суботу, 16 травня, "Челсі" та "Манчестер Сіті" зустрінуться у фіналі Кубка Англії сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

У півфіналі "Челсі" обіграв "Лідс" (1:0), а "Манчестер Сіті" здобув вольову перемогу над "Саутгемптоном" (2:1).

Де дивитися матч Челсі — Манчестер Сіті

В Україні матч "Челсі" — "Манчестер Сіті" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Прогноз букмекерів на матч Челсі — Манчестер Сіті

Фаворитом фінального матчу Кубка Англії букмекери вважають "Манчестер Сіті". На перемогу команди Хосепа Гвардіоли в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,70. Нічия — 4,00. Виграш "Челсі" за підсумками 90 хвилин поєдинку — 4,75.

Ймовірність завоювання трофею "городянами" оцінюється коефіцієнтом 1,37. Підсумковий тріумф лондонського клубу — 3,00.

Зазначимо, що "Манчестер Сіті" вже здобув один трофей цього сезону — Кубок англійської ліги, здолавши у фіналі "Арсенал" (2:0).

Також "небесно-блакитні" продовжують боротьбу за титул чемпіона в АПЛ. За два тури до кінця підопічні Гвардіоли відстають від лідера чемпіонату "Арсенала" на 2 очки.

"Манчестер Сіті" вже гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів на наступний сезон. "Челсі", який наразі посідає 9-ту позицію в АПЛ, потенційний виграш Кубка Англії дасть автоматичну путівку до основної стадії Ліги Європи.

