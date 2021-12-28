"Челсі", Мбаппе та двічі Левандовські: всі переможці престижної премії Globe Soccer Awards

Церемонія вручення премії відбулася у понеділок у Дубаї.
У понеділок, 27 грудня, в ОАЕ відбулася офіційна церемонія нагородження Globe Soccer Awards-2021 та стали відомі усі переможці у різних номінаціях.
Найкращим воротарем року став страж воріт ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма.
Найкращий чоловічий клуб 2021 року – лондонський "Челсі".
Найкраща футбольна академія Африки - ЗЕД ФК.
Нагороду за інновації здобула італійська Серія А, оскільки першими запровадили систему VAR.
Найкращий жіночий клуб - каталонська "Барселона".
Найкращий спортивний директор - Чікі Бегірістейн ("Манчестер Сіті").
Найкращий футбольний агент - Федеріко Пасторелло (P&P Sport Management).
Найкраща національна команда 2021 року – збірна Італії.
Найкращий бомбардир усіх часів – Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед").
Найкращий тренер року - Роберто Манчіні (Італія).
Найкращий футболіст усіх часів – Роналдіньо.
Найкращий бомбардир 2021 року - Роберт Левандовські ("Баварія").
Найкращий гравець у чоловічому футболі 2021 - Кіліан Мбаппе (ПСЖ).
Найкращий гравець 2021 року серед користувачів TikTok - Роберт Левандовскі ("Баварія").
Премія Globe Soccer Awards організовується Європейською асоціацією клубів та Європейською асоціацією футбольних агентів, переможці у різних номінаціях визначаються шляхом голосування вболівальників та журі з футбольних тренерів та менеджерів.
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