"Челсі", Мбаппе та двічі Левандовські: всі переможці престижної премії Globe Soccer Awards

Церемонія вручення премії відбулася у понеділок у Дубаї.

У понеділок, 27 грудня, в ОАЕ відбулася офіційна церемонія нагородження Globe Soccer Awards-2021 та стали відомі усі переможці у різних номінаціях.

Найкращим воротарем року став страж воріт ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма.

Найкращий чоловічий клуб 2021 року – лондонський "Челсі".

Найкраща футбольна академія Африки - ЗЕД ФК.

Нагороду за інновації здобула італійська Серія А, оскільки першими запровадили систему VAR.

Найкращий жіночий клуб - каталонська "Барселона".

Найкращий спортивний директор - Чікі Бегірістейн ("Манчестер Сіті").

Найкращий футбольний агент - Федеріко Пасторелло (P&P Sport Management).

Найкраща національна команда 2021 року – збірна Італії.

Найкращий бомбардир усіх часів – Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед").

Найкращий тренер року - Роберто Манчіні (Італія).

Найкращий футболіст усіх часів – Роналдіньо.

Найкращий бомбардир 2021 року - Роберт Левандовські ("Баварія").

Найкращий гравець у чоловічому футболі 2021 - Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

Найкращий гравець 2021 року серед користувачів TikTok - Роберт Левандовскі ("Баварія").

Премія Globe Soccer Awards організовується Європейською асоціацією клубів та Європейською асоціацією футбольних агентів, переможці у різних номінаціях визначаються шляхом голосування вболівальників та журі з футбольних тренерів та менеджерів.

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