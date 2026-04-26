"Челсі" обіграв "Лідс" і вийшов до фіналу Кубка Англії

У матчі за трофей лондонці позмагаються з "Манчестер Сіті".

"Челсі" / © Associated Press

"Челсі" став другим фіналістом Кубка Англії сезону-2025/26.

У півфіналі "сині" обіграли "Лідс". Матч на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 1:0.

Переможця зустрічі визначив точний удар аргентинця Енцо Фернандеса на 23-й хвилині.

Для "Челсі" це був перший матч після звільнення Ліама Россеньйора з посади головного тренера. До кінця сезону обов'язки головного тренера команди виконуватиме Калум Макфарлейн, який був асистентом Росеньйора.

Огляд матчу "Челсі" — "Лідс"

У фіналі Кубка Англії лондонці зіграють з "Манчестер Сіті", який у першому півфінальному матчі здобув вольову перемогу над "Саутгемптоном" (2:1).

Фінальний матч Кубка Англії відбудеться 16 травня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" здолав "Ньюкасл" і повернув собі лідерство в АПЛ.

