"Челсі" обіграв "Лідс" і вийшов до фіналу Кубка Англії

"Челсі"

"Челсі" став другим фіналістом Кубка Англії сезону-2025/26.

У півфіналі "сині" обіграли "Лідс". Матч на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 1:0 .

Переможця зустрічі визначив точний удар аргентинця Енцо Фернандеса на 23-й хвилині.

Для "Челсі" це був перший матч після звільнення Ліама Россеньйора з посади головного тренера. До кінця сезону обов'язки головного тренера команди виконуватиме Калум Макфарлейн, який був асистентом Росеньйора.

У фіналі Кубка Англії лондонці зіграють з "Манчестер Сіті", який у першому півфінальному матчі здобув вольову перемогу над "Саутгемптоном" (2:1).

Фінальний матч Кубка Англії відбудеться 16 травня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

