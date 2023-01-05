"Челсі" оформив другий зимовий трансфер, підписавши талановитого француза

Лондонський "Челсі" оголосив про трансфер захисника "Монако" Бенуа Бадьяшиля.

Контракт "синіх" з 21-річним французом підписано на 7,5 року – до літа 2030-го.

Раніше повідомлялося, що за перехід центрального оборонця лондонський клуб заплатить "монегаскам" 38 мільйонів євро.

Цього сезону на рахунку Бадьяшиля 16 матчів та 2 голи за "Монако" у всіх турнірах.

Він має досвід виступів у складі молодіжної збірної Франції. Також Бенуа вже встиг провести 2 поєдинки за головну збірну "Ле Бле", за яку дебютував минулого року.

Зазначимо, що Бадьашиль став другим новачком лондонців під час зимового трансферного вікна. Раніше "пенсіонери" підписали нападника норвезького "Мольде" Давіда Датро Фофана.

Нагадаємо, "Челсі" також планує поборотися за вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика. "Сині" готові перебити пропозицію "Арсенала" щодо українця.

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