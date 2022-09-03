"Челсі" оформив камбек проти колишнього клубу Ярмоленка, "Тоттенгем" впритул наблизився до лідера АПЛ

У матчах шостого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Челсі" на своєму полі зустрічався з "Вест Гемом", а "Тоттенгем" приймав "Фулгем".

Обидва лондонські дербі завершилися перемогами фаворитів - "Челсі" та "Тоттенгема" - з однаком рахунком 2:1 .

"Сині" поступалися у грі проти "Вест Гема" - Майкл Антоніо вивів "молотобійців" уперед на 62-й хвилині поєдинку. Утім, команда Томаса Тухеля знайшла сили, аби здійснити камбек. Голи Бена Чілвелла та Кая Гаверца на 76-й та 88-й хвилинах відповідно дозволили "пенсіонерам" вирвати перемогу.

"Челсі" піднявся на 5-ту позицію з 10 очками у своєму активі. "Вест Гем" з 4 балами перебуває на 17-му місці.

У сьомому турі АПЛ "сині" 10 вересня на виїзді зіграють проти "Фулгема", "молотобійці" наступного дня прийматимуть "Ньюкасл".

В іншому матчі "Тоттенгем" на 40-й хвилині повів у рахунку після голу П'єра Хьойберга. На 75-й хвилині Гаррі Кейн забив другий м'яч "шпор" у цій зустрічі. "Фулгем" відповів на 83-й хвилині зусиллями Александара Мітровича, але уникнути поразки "дачникам" у підсумку не вдалося.

"Тоттенгем" з 14 очками вийшов на 2-гу сходинку в турнірній таблиці та впритул наблизився до лідера АПЛ - лондонського "Арсенала" (15 балів). "Фулгем" з 8 пунктами розташувався на 10-й сходинці.

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