"Челсі" оголосив про перехід забивного нападника з Норвегії

20-річний футболіст приєднається до команди на початку 2023 року.

Лондонський "Челсі" підписав нападника норвезького "Мольде" Давіда Датро Фофана.

Про це повідомили на офіційному сайті клубу.

Форвард приєднається до "синіх" з 1 січня 2023 року.

Деталі угоди не повідомляються. ЗМІ писали, що лондонці заплатять за футболіста 12 мільйонів євро. "Челсі" домовилися про трансфер раніше і чекали на результати медогляду гравця.

20-річний івуарієць цього сезону забив 21 гол і віддав сім результативних передач за "Мольде" у 37 зустрічах у всіх турнірах.

"Челсі" перебуває на 8-му місці з 24 очками після 15 турів.

Нагадаємо, що захисник лондонсього "Челсі" Ріс Джеймс отримав травму коліна в матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Борнмута".

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