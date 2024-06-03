"Челсі" оголосив про призначення нового головного тренера: з ким працюватиме Мудрик

Енцо Мареска став новим головним тренером лондонського "Челсі", за який виступає український вінгер Михайло Мудрик.

Як повідомляє офіційний сайт "синіх", контракт італійського фахівця розрахований на 5 років з можливістю подовження ще на сезон.

Мареска розпочне роботу в "Челсі" 1 липня. Раніше повідомлялося, що лондонський клуб виплатить "Лестеру" грошову компенсацію за 44-річного керманича, чий контракт із "лисицями" мав бути чинним до червня 2026 року.

На посаді головного тренера "синіх" Мареска замінив аргентинця Маурісіо Почеттіно, з яким клуб розпрощався після закінчення сезону-2023/24. Рішення про дострокове розірвання контракту було ухвалено за взаємною згодою.

Мареска розпочав тренерську кар'єру 2017 року. Влітку 2023-го він очолив "Лестер", виграв Чемпіоншип і вивів клуб до АПЛ. Перед цим Енцо працював асистентом у штабі Хосепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, "Челсі" завершив сезон на шостому місці у турнірній таблиці АПЛ та наступного сезону братиме участь у Лізі конференцій.

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