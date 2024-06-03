"Челсі" оголосив про призначення нового головного тренера: з ким працюватиме Мудрик

Енцо Мареска офіційно очолив лондонський клуб.
Енцо Мареска став новим головним тренером лондонського "Челсі", за який виступає український вінгер Михайло Мудрик.
Як повідомляє офіційний сайт "синіх", контракт італійського фахівця розрахований на 5 років з можливістю подовження ще на сезон.
Мареска розпочне роботу в "Челсі" 1 липня. Раніше повідомлялося, що лондонський клуб виплатить "Лестеру" грошову компенсацію за 44-річного керманича, чий контракт із "лисицями" мав бути чинним до червня 2026 року.
На посаді головного тренера "синіх" Мареска замінив аргентинця Маурісіо Почеттіно, з яким клуб розпрощався після закінчення сезону-2023/24. Рішення про дострокове розірвання контракту було ухвалено за взаємною згодою.
Мареска розпочав тренерську кар'єру 2017 року. Влітку 2023-го він очолив "Лестер", виграв Чемпіоншип і вивів клуб до АПЛ. Перед цим Енцо працював асистентом у штабі Хосепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті".
Нагадаємо, "Челсі" завершив сезон на шостому місці у турнірній таблиці АПЛ та наступного сезону братиме участь у Лізі конференцій.
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