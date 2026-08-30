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"Челсі" оголосив про підписання одного з найкращих воротарів світу
Еміліано Мартінес продовжить кар'єру в лондонському клубі.
Лондонський "Челсі" оформив трансфер воротаря "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса.
Про це повідомляється на офіційному сайті "синіх".
33‑річний аргентинець підписав з лондонським клубом контракт терміном на три роки.
Фінансові деталі угоди не розголошуються, однак раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо писав, що за сума трансферу складе 7,5 мільйона фунтів (8,76 мільйона євро).
Мартінес виступав за "Астон Віллу" від вересня 2020 року. Загалом він провів за бірмінгемців 256 матчів у всіх турнірах, у яких 78 разів відіграв "на нуль".
Разом з "Астон Віллою" голкіпер минулого сезону виграв Лігу Європи.
У 2022 та 2024 роках Мартінес двічі ставав лауреатом нагороди The Best від ФІФА як найкращий воротар світу. Він є чемпіоном світу 2022 року в складі збірної Аргентини.
Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" оформив трансфер таланта за 100 мільйонів євро.
Також ми розповідали, що "Тоттенгем" купив у "Манчестер Сіті" гравця за майже 100 мільйонів євро.