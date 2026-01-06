Ліам Росеньйор / © Associated Press

Англійський "Челсі" оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став 41-річний Ліам Росеньйор.

Про це повідомляється на офіційному сайті лондонського клубу.

Англійський фахівець, який до цього моменту очолював французький "Страсбург", підписав із "синіми" контракт терміном до 2032 року.

На посаді керманича "Челсі" він змінив італійця Енцо Мареску, якого було звільнено 1 січня 2026 року.

"Ліам продемонстрував, що вміє будувати команди з чітким стилем гри, встановлюючи найвищі стандарти для гравців як на полі, так і поза ним. Хоча основна увага й надалі буде приділятися розвитку гравців, очікування та амбіції клубу залишаються високими.

Ліам має здатність швидко розкрити потенціал цього складу та приєднується до нас з відповідальністю і підтримкою, щоб забезпечити постійну конкурентоспроможність "Челсі" на найвищому рівні в усіх турнірах цього сезону та в наступні роки", – йдеться в заяві лондонського клубу.

Росеньйор очолював "Страсбург" від червня 2024 року та вже у своєму першому сезоні вперше за 19 років вивів французький клуб до єврокубків.

Минулий сезон "Страсбург" завершив на сьомій позиції у чемпіонаті Франції. У поточній кампанії команда також йде на сьомій сходинці та посіла перше місце за підсумками основного етапу Ліги конференцій.

Ліам уже має тренерський досвід в Англії, адже раніше працював у нижчих дивізіонах з "Галл Сіті" та "Дербі Каунті".

Наразі "Челсі" посідає п'яте місце в АПЛ, маючи 31 очко після 20 турів.

У першому матчі під керівництвом Росеньйора "пенсіонери" у середу, 7 січня, на виїзді зіграють з "Фулгемом" у межах 21-го туру АПЛ.

Раніше повідомлялося, що інший гранд АПЛ – "Манчестер Юнайтед" – звільнив головного тренера Рубена Аморіма.