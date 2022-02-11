Челсі - Палмейрас: де дивитися та ставки букмекерів на фінал Клубного чемпіонату світу

Челсі - Палмейрас: де дивитися та ставки букмекерів на фінал Клубного чемпіонату світу

Англійський та бразильський клуби позмагаються за звання найкращої команди планети.

У суботу, 12 лютого, англійський "Челсі" та бразильський "Палмейрас" зійдуться в фіналі Клубного чемпіонату світу-2022, який відбувається Абу-Дабі (ОАЕ).

Володар трофею визначиться на арені "Мохаммед бін Заєд Стедіум". Початок поєдинку - о 18:30 за київським часом.

Зазначимо, що в півфіналі лондонці обіграли саудівський "Аль-Хіляль" (1:0), а їхні суперники за фіналом розібралися з єгипетським "Аль-Ахлі" (2:0).

Де дивитися матч Челсі - Палмейрас

На території України гру в прямій трансляції можна подивитися на офіційному каналі ФІФА в YouTube.

Прогнози букмекерів на матч Челсі - Палмейрас

Фаворитом фінального поєдинку КЧС-2022 є команда Томаса Тухеля. На перемогу "синіх" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,63. Нічия - 3,90. Успіх бразильського клубу - 5,90.

На те, що європейський клуб завоює трофей, приймаються ставки з коефіцієнтом 1,28. Підсумковий тріумф представника Південної Америки оцінений коефіцієнтом 3,65.

"Челсі" - чинний переможець Ліги чемпіонів. Минулого сезону "аристократи" в фіналі ЛЧ обіграли "Манчестер Сіті" (1:0), завоювавши право виступити на Клубному чемпіонаті світу.

"Палмейрас" - чинний володар Кубка Лібертадорес. Восени 2021 року "зелено-білі" виграли цей турнір вдруге поспіль, здолавши в фіналі "Фламенго" (2:1).

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