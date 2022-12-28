"Челсі" перервав серію поразок, "Мачестер Юнайтед" знищив аутсайдера АПЛ

У вівторок, 28 грудня, в рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23 лондонський "Челсі" переміг "Борнмут" – 2:0 .

Рахунок матчу відкрив на 16-й хвилині Кай Гаверц замкнувши пас Рахіма Стерлінга. Вже через вісім хвилин Гаверц асистував Мейсону Маунту.

У другому таймі "Борнмут" безуспішно намагався прорвати оборону суперника.

Інший матч дня між "Манчестер Юнайтед" та "Ноттінгем Форест" завершився розгромною перемогою "манкуніанців" – 3:0 .

На 19-й хвилині Маркус Рашфорд відгукнувся на пас Крістіана Еріксена та відрив рахунок поєдинку. За три хвилини з передачі Рашфорда відзначився Антоні Марсьяль, точно пробивши з лінії штрафного майданчика. Наприкінці тайму гості мало не повернули інтригу до матчу, однак взяття воріт Віллі Болі скасували через офсайд.

Нарикінці матчу "манкуніанці" змогли забити ще раз – відзначився ексгравець "Шахтаря" Фред.

"Челсі" перервав серію із трьох поразок поспіль і піднявся на восьме місце турнірної таблиці АПЛ (24 очка). "Борнмут" залишається на 14-му рядку, маючи 16 очок.

"Манчестер Юнайтед" набрав 29 очок і посідає п’яте місце в чемпіонаті. "Ноттінгем Форест" йде на передостанній позиції АПЛ з 13-ма очками.

У наступному турі "Челсі" зіграє на виїзді з "Ноттінгем Форест" 1 січня. "Манчестер Юнайтед" 31 грудня зіграє з "Вулвергемптоном". "Борнмут" цього ж дня прийме "Крістал Пелес".

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