"Челсі" погодив контракт з новим тренером – хто очолить команду Мудрика

Стало відомо, хто стане новим головним тренером лондонського "Челсі", за який виступає український вінгер Михайло Мудрик.

Як повідомляє авторитений інсайдер Фабріціо Романо, "пенсіонерів" очолить 44-річний головний тренер "Лестера" Енцо Мареска.

За його інформацією, сторони вже домовилися про п'ятирічний контракт, який розрахований до червня 2029 року. Він також включатиме можливість подовження до червня 2030-го.

Зазначається, що "Челсі" виплатить "Лестеру" грошову компенсацію за італійського фахівця, чий контракт із "лисицями" чинний до червня 2026 року.

На посаді головного тренера "синіх" Мареска замінить аргентинця Маурісіо Почеттіно, з яким лондонський клуб розпрощався після закінчення сезону-2023/24. Рішення про дострокове розірвання контракту було ухвалено за взаємною згодою.

Мареска розпочав тренерську кар'єру 2017 року. Влітку 2023-го він очолив "Лестер", виграв Чемпіоншип і вивів клуб до АПЛ. Перед цим Енцо працював асистентом у штабі Хосепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, "Челсі" завершив сезон на шостому місці у турнірній таблиці АПЛ та наступного сезону братиме участь у Лізі конференцій.

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