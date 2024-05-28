"Челсі" погодив контракт з новим тренером – хто очолить команду Мудрика

Італієць Енцо Мареска незабаром стане керманичем лондонського клубу.
Стало відомо, хто стане новим головним тренером лондонського "Челсі", за який виступає український вінгер Михайло Мудрик.
Як повідомляє авторитений інсайдер Фабріціо Романо, "пенсіонерів" очолить 44-річний головний тренер "Лестера" Енцо Мареска.
За його інформацією, сторони вже домовилися про п'ятирічний контракт, який розрахований до червня 2029 року. Він також включатиме можливість подовження до червня 2030-го.
Зазначається, що "Челсі" виплатить "Лестеру" грошову компенсацію за італійського фахівця, чий контракт із "лисицями" чинний до червня 2026 року.
На посаді головного тренера "синіх" Мареска замінить аргентинця Маурісіо Почеттіно, з яким лондонський клуб розпрощався після закінчення сезону-2023/24. Рішення про дострокове розірвання контракту було ухвалено за взаємною згодою.
Мареска розпочав тренерську кар'єру 2017 року. Влітку 2023-го він очолив "Лестер", виграв Чемпіоншип і вивів клуб до АПЛ. Перед цим Енцо працював асистентом у штабі Хосепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті".
Нагадаємо, "Челсі" завершив сезон на шостому місці у турнірній таблиці АПЛ та наступного сезону братиме участь у Лізі конференцій.
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