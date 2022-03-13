"Челсі" продовжує страждати: один з основних спонсорів призупиняє співпрацю з клубом Абрамовича

"Челсі" продовжує страждати: один з основних спонсорів призупиняє співпрацю з клубом Абрамовича

Лондонський клуб отримував 12 мільйонів євро на рік від угоди із компанією.

Автомобільна компанія Hyundai, яка є спонсором футбольного клубу "Челсі", призупиняє співпрацю з "синіми".

"Hyundai підтримує спорт і бачить у ньому силу добра. Ми пишаємося, що завдяки співпраці з Челсі підтримуємо гравців, уболівальників та футбол.

Але за нинішніх обставин ми вирішили, що необхідно призупинити нашу маркетингову та комунікаційну діяльність з клубом до подальшого повідомлення”, - наводить заяву компанії Goal.com.

Співпраця з південнокорейською компанією приносить "Челсі" близько 12 мільйонів євро на рік. Логотип Hyundai розміщено на рукаві форми "синіх".

Нагадаємо, Англійська прем’єр-ліга відсторонила російського олігарха Абрамовича від управління лондонським клубом.

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