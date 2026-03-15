Челсі — ПСЖ: де і коли дивитися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перший поєдинок між клубами закінчився розгромною перемогою парижан.

У вівторок, 17 березня, англійський "Челсі" прийме французький ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 11 березня в Парижі й завершилася розгромною перемогою (5:2) французького клубу, в складі якого виступає український захисник Ілля Забарний.

Де дивитися матч Челсі — ПСЖ

В Україні поєдинок "Челсі" — ПСЖ у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Галатасарай" (Туреччина) — "Ліверпуль" (Англія). У першій грі стамбульський клуб удома переміг з рахунком 1:0.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

