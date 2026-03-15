ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

Челсі — ПСЖ: прогноз букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Аналітики оцінили шанси лондонців і парижан у прийдешньому поєдинку.

Автор публікації
Максим Приходько
ПСЖ — "Челсі"

ПСЖ — "Челсі" / © Associated Press

У вівторок, 17 березня, англійський "Челсі" прийме французький ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 11 березня в Парижі й завершилася розгромною перемогою (5:2) французького клубу, в складі якого виступає український захисник Ілля Забарний.

Прогноз букмекерів на матч Челсі — ПСЖ

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього матчу клуб АПЛ. На перемогу "Челсі" можна поставити з коефіцієнтом 2,08. Нічия — 4,25. Виграш ПСЖ — 2,90.

Водночас у двоматчевій дуелі аналітики без жодних вагань віддають перевагу підопічним Луїса Енріке. На вихід парижан до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,04. Прохід лондонців до наступної стадії — 9,00.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Галатасарай" (Туреччина) — "Ліверпуль" (Англія). У першій грі стамбульський клуб удома переміг з рахунком 1:0.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie