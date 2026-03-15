Челсі — ПСЖ: прогноз букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Аналітики оцінили шанси лондонців і парижан у прийдешньому поєдинку.
У вівторок, 17 березня, англійський "Челсі" прийме французький ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Перша зустріч між командами відбулася 11 березня в Парижі й завершилася розгромною перемогою (5:2) французького клубу, в складі якого виступає український захисник Ілля Забарний.
Прогноз букмекерів на матч Челсі — ПСЖ
Букмекери вважають фаворитом прийдешнього матчу клуб АПЛ. На перемогу "Челсі" можна поставити з коефіцієнтом 2,08. Нічия — 4,25. Виграш ПСЖ — 2,90.
Водночас у двоматчевій дуелі аналітики без жодних вагань віддають перевагу підопічним Луїса Енріке. На вихід парижан до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,04. Прохід лондонців до наступної стадії — 9,00.
Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Галатасарай" (Туреччина) — "Ліверпуль" (Англія). У першій грі стамбульський клуб удома переміг з рахунком 1:0.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.