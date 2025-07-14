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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Челсі" розбив ПСЖ і виграв Клубний чемпіонат світу-2025 (відео)

Лондонці тріумфували в дебютному розіграші оновленого Клубного чемпіонату світу з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Челсі"

"Челсі" / © Associated Press

Англійський "Челсі" став переможцем Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

У фінальному матчі турніру, який відбувся на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді, лондонці розгромили французький ПСЖ з рахунком 3:0.

Ще в першому таймі підопічні Енцо Марески відправили у ворота суперника три м'ячі без відповіді. На 22-й хвилині рахунок відкрив Коул Палмер.

На 30-й хвилині Палмер оформив дубль, подвоївши перевагу "синіх". А на 43-й хвилині голом відзначився Жоао Педро, якому асистував Палмер.

У другому таймі підопічні Луїса Енріке намагалися змінити перебіг зустрічі, але не змогли забити навіть один гол.

Зазначимо, що на 84-й хвилині парижани залишился в меншості – Жоао Невеш отримав пряму червону картку за те, що в центрі поля потягнув за волосся Марка Кукурелью.

До слова, український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик продовжує бути відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Огляд матчу "Челсі" – ПСЖ

Буде додано незабаром.

Нагадаємо, на нашому сайті можна переглянути результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

Також повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

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