"Челсі" розгромив "Мілан" і виграв перший матч у Лізі чемпіонів, "Зальцбург" несподівано очолив групу

У середу, 5 жовтня, відбулися матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між "Челсі" з "Міланом" та "Зальцбургом" з загребським "Динамо".

Лондонський "Челсі" здолав "Мілан" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Матч завершився з рахунком 3:0 .

Рахунок матчу відкрив на 24-й хвилині Веслі Фофана. На початку другого тайму П'єр-Емерік Обамеянг подвоїв перевагу лондонців, а Ріс Джеймс за десять хвилин довів рахунок до розгромного.

У іншому матчі групи Е "Зальцбург" вдома обіграв загребське "Динамо" - 1:0 .

Перший тайм завершився без забитих голів, а після перерви Ноа Окафор реалізував пенальті. У компенсований час гості забили м’яч у відповідь, але гол був скасований після перегляду VAR.

"Зальцбург" має 5 очок та лідирує у турнірній таблиці групи Е. "Челсі" та "Мілан" мають по 4 очки та перебувають на другому та третій позиції. "Динамо" Загреб з однією перемогою - четверте.

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