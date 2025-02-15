"Челсі" розгромно програв "Брайтону" в матчі-відкритті 25-го туру АПЛ (відео)

"Челсі" на виїзді зазнав розгромної поразки від "Брайтона" у стартовому матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Амекс" у місті Брайтон-енд-Гоув завершився з рахунком 3:0 .

У першому таймі господарі двічі вразили ворота "пенсіонерів": на 27-й хвилині рахунок відкрив Каору Мітома, а на 38-й Янкуба Мінте зміцнив перевагу "чайок".

У другому таймі Мінте на 63-й хвилині забив ще раз, оформивши дубль. Підопічні Енцо Марески забити бодай один гол і уникнути розгрому не зуміли.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, який здав позитивний тест на допінг, продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу. У пробі "А" 24-річного українця виявили заборонену речовину, результати відкриття проби "B" поки що невідомі.

Огляд матчу "Брайтон" – "Челсі"

Після цієї поразки "Челсі" (43 очки) залишається на четвертому місці в таблиці АПЛ, але ризикує випасти із зони Ліги чемпіонів після того, як 15 лютого в очному матчі зійдуться "Манчестер Сіті" та "Ньюкасл", які наразі мають по 41 балу. "Брайтон" (37 пунктів) піднявся на восьму позицію.

У наступному турі "Челсі" на виїзді позмагається з "Астон Віллою", а "Брайтон" завітає у гості до "Саутгемптона". Обидва поєдинки відбудуться 22 лютого.

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